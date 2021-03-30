https://news.day.az/society/1329349.html Три бакинские школы открылись после карантина
Три бакинские школы открылись после карантина
С 30 марта в столичных средних школах № 102, 248, 246 возобновилась традиционная форма обучения.
Как сообщили Day.Az в Управлении образования города Баку, истек карантинный период, установленный на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии, передает Day.Az.
Отметим, в указанных школах были выявлены случаи заражения коронавирусом среди педагогов.
Для восстановления нормального учебного процесса в общеобразовательных учреждениях столицы продолжается процесс вакцинации педагогического и технического состава. Все работники образования активно участвуют в вакцинации.
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