Три бакинские школы открылись после карантина

С 30 марта в столичных средних школах № 102, 248, 246 возобновилась традиционная форма обучения.

Как сообщили Day.Az в Управлении образования города Баку, истек карантинный период, установленный на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии, передает Day.Az.

Отметим, в указанных школах были выявлены случаи заражения коронавирусом среди педагогов.

Для восстановления нормального учебного процесса в общеобразовательных учреждениях столицы продолжается процесс вакцинации педагогического и технического состава. Все работники образования активно участвуют в вакцинации.