Когда будут устранены проблемы с пополнением баланса BakiKart?

С 29 марта многие жители Баку столкнулись с трудностями при попытке пополнить баланс проездных карт BakiKart как в терминалах этой компании, так и в некоторых платежных терминалах MilliÖn.

Как сообщили во вторник Trend в BakiKart, проблемы при пополнении баланса в терминалах этой компании связаны с техническим обновлением аппаратов, передает Day.Az.

"В течение сегодняшнего дня эти проблемы будут устранены", - сказал специалист BakiKart.

Кроме того, он отметил, что обновление программного обеспечения практически сведет на нет возможность ошибок при пополнении баланса проездных карт.

По его словам, если раньше для урегулирования ситуации с проблемами при пополнении баланса, возникающими по техническим причинам, требовался чек, выдаваемый терминалом, то с внедрением нового ПО в этом не будет необходимости.

Картоматы MilliÖn на текущий момент продолжают работать в штатном режиме, а возможные технические сбои и программные ошибки могут возникнуть из-за технических работ.

Напомним, что с 29 марта 2021 года в системе BakiKart ведутся работы по внедрению новшеств.