https://news.day.az/society/1329360.html Вчера произошло 23 пожара - МЧС Азербайджана
Вчера произошло 23 пожара - МЧС Азербайджана
На основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 23 выезда на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции по спасению 3 человек, оказавшихся в беспомощном состоянии.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.
Всего за минувшие сутки травмы получили 2 человека, было спасено 5 человек, обнаружено тело одного человека.
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