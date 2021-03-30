Вчера произошло 23 пожара

На основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 23 выезда на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции по спасению 3 человек, оказавшихся в беспомощном состоянии.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

Всего за минувшие сутки травмы получили 2 человека, было спасено 5 человек, обнаружено тело одного человека.