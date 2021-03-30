Нужно ли носить маски в закрытых помещениях после вакцинации?
После вакцинации от коронавируса необходимо продолжать соблюдать меры защиты от заражения.
Об этом сказала Trend во вторник доктор философии по медицине Язгуль Абдиева, передает Day.Az.
"Не заходите в закрытое помещение без маски, думая, что после вакцинации вы не заразитесь. Вакцинация не означает, что человек не заболеет, она поможет избежать тяжелого течения болезни", - сказала Абдиева.
Эксперт также отметила большую важность ранней диагностики заболевания.
"Позднее обращение к врачу, когда заразившийся коронавирусом считал, что он "просто немного простудился", ослабление иммунной системы резервными антибиотиками и так далее - все это вызывает тяжелое течение болезни. Однако ранняя диагностика означает быстрое выздоровление, - сказала Абдиева.
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