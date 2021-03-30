Почему дипломы некоторых зарубежных вузов в Азербайджане не признаются?

Названы причины решений о непризнании дипломов некоторых зарубежных учебных заведений в Азербайджане.

Как сообщили АПА в министерстве образования, среди причин вынесения отрицательных решений Агентством по обеспечению качества образования преобладали два показателя, передает Day.Az:

1. Если учебный процесс уровня и способы обучения занимают срок, меньше требуемого для высшего учебного заведения;

2. Отсутствие у студентов минимальных языковых навыков, необходимых для усвоения содержания обучения.

Следует отметить, что с 2017 года 25 процентов отказов приходится на 10 вузов.

Эти высшие учебные заведения выдают дипломы студентам, даже если их учеба не соответствует стандартам высшего образования или, если они посещают учебное заведение во много раз меньше необходимого времени и не могут общаться даже на том языке, на котором учатся. Поэтому Агентство по обеспечению качества в образовании призывает граждан быть внимательнее при выборе.