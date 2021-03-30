В Сумгайыте связали руки и ноги продавцу и совершили кражу из магазина на 7 тыс. манатов

Задержаны воры, ограбившие магазин в Сумгайыте.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали жителей города, ранее судимых М.Абдуллаева и Дж.Байрамзаде по подозрению в том, что 28 марта в одном из магазинов в поселке Новруз они, угрожая ножом продавцу Х.Гусейнову, связали ему руки и ноги, а затем украли из кассы 1070 манатов, табачные изделия, спиртные и прохладительные напитки на сумму 6000 манатов.