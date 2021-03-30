Британец исполнил азербайджанскую песню

В соцсети распространилась видеозапись, где британец Томас Моди исполняет азербайджанскую песню Barı Naxçıvan.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, данная публикация вызывала большой интерес у пользователей.

Сообщается, что Томас - супруг Роялы ханум, сестры нашего соотечественника Наими Амиралы, который возглавляет отдел по связям Европы и НАТО в главном офисе ВМС США.