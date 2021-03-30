Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидается град

31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службы МЭПР, ночью и утром местами будет слабый туман, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 12-16 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы 771 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем-50-55 процентов.

31 марта в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако ночью и вечером в некоторых горных районах возможны дожди, град. В отдельных местах туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-8, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью от 3 до 2 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

Медико-метеорологический прогноз

31 марта на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.