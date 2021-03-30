Возбуждено уголовное дело против руководства Алтыагаджского национального парка
В Алтыагаджском национальном парке выявлены факты массовой вырубки деревьев.
Как сообщает Day.Az, в Хызынское РОП поступила информация о незаконной вырубке деревьев в Алтыагаджском национальном парке. В результате проведенного расследования данный факт подтвердился.
В связи с этим в Хызынском РОП возбуждено уголовное дело по статье 259.2.4. (незаконная вырубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере) УК Азербайджана.
В ходе следствия по уголовному делу были выявлены факты коррупции, допущенные директором национального парка Эльбрусом Алиевым и его заместителем Адалетом Алекперовым, которые нашли свое подтверждение.
Уголовное дело в ближайшее время будет передано в Хызынскую районную прокуратуру.
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