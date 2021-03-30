В Баку ограбили парня, который пришел на свидание к девушке

В Баку у молодого человека, отправившегося на встречу с девушкой после знакомства в интернете, украли машину, телефон и деньги.

Инцидент произошел в поселке Масазыр Абшеронского района, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

Х.Мамедов (1976 г.р.) отправился в дом своей знакомой по имени Илаха около 01:00. Там неизвестный ранил его ножом в руку, угнал автомобиль Mercedes, похитил мобильный телефон и 300 манатов.

Установлено, что нападавшим является житель Агдамского района Горхмаз Насиров (1985 г.р.), ранее судимый за хулиганство и перевозку наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 182 (вымогательство) Уголовного кодекса (УК) Азербайджана.

Известно, что Г.Насиров также разыскивался агджабединской полицией за угон автомобиля.

Ведется расследование.