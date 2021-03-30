В Баку незаконно организовали свадьбу

Свадебная церемония, в ходе которой не соблюдались правила особого карантинного режима, прошла в одном из ресторанов Низаминского района столицы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в соответствии с законом полицией приняты соответствующие меры в отношении владельца объекта, обслуживающего персонала, организаторов и участников церемонии, нарушивших правила санитарно-гигиенического и карантинного режима.

С ними проведены профилактические беседы, подчеркнута важность соблюдения правил особого карантинного режима.

Всего по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) к административной ответственности привлечены 35 человек.

На каждого из организаторов свадьбы был наложен административный штраф в размере 400 манатов, на менеджера ресторана - 4 000 манатов. Собранный материал об администраторе ресторана был направлен в Низаминский районный суд.