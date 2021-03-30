Задержаны братья, совершившие мошенничество в отношении семьи шехида

В Товузском районе сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в мошенничестве житель села Хатынлы Ахмед Ахмедов и его брат Заур Ахмедов - основатель qaynar-xett.az, сообщает Day.Az со ссылкой на гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД.

В ходе расследования было установлено, что они связались с семьей военнослужащего, ставшего шехидом, сообщили об увеличении социальной страховки, выплачиваемой его родителям, уверили, что для увековечения имени погибшего будут изданы посвященные ему книги и журналы, выйдут передачи на местных телеканалах.

Таким образом, злоупотребив доверием семьи шехида, братья Ахмедовы получили от нее 1 850 манатов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующему пункту статьи 178 (мошенничество) УК.

МВД не исключает, что от действий этих лиц могли пострадать и другие граждане, и просит их обратиться в кол-центр 102, Товузский РОП или местные управления, отделы или отделения полиции.