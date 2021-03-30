С 1 апреля медстрахование охватит все население Азербайджана

С 1 апреля 2021 года обязательное медицинское страхование (ОМС) охватит все население Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, 2550 медицинскими услугами, включенными в Пакет услуг по ОМС, сможет воспользоваться и население, имеющее официальную прописку в городах Баку и Сумгайыт и в Абшеронском районе.