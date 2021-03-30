Массовая гибель животных на ферме в Азербайджане

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана сделало заявление в связи с массовой гибелью мелкого рогатого скота на ферме в селе Сейдимли Тертерского района.

На основании информации, поступившей в кол-центр агентства 1003 и сообщавшей о гибели животных в хозяйстве, принадлежащем Рамизу Мадатову, специалистами агентства совместно с сотрудниками соответствующих структур, в том числе агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства, было проведено расследование, говорится в ответе АПБА на запрос Oxu.Az, передает Day.Az.

"В ходе клинических исследований образцы погибших животных были отобраны и переданы в лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности, где в них обнаружили возбудитель фасциолеза (гельминтозной болезни - ред.).

Специалисты приняли соответствующие ветеринарные меры и проделали необходимую работу по оздоровлению хозяйства.

В настоящее время на данной ферме предотвращена гибель мелкого рогатого скота.

Агентство еще раз рекомендует гражданам проявлять осторожность и немедленно сообщать о случаях заболевания животных", - заявили в АПБА.