https://news.day.az/society/1329559.html Еще три школы в Азербайджане закрылись из-за коронавируса
Еще три школы в Азербайджане закрылись из-за коронавируса
Принято решение о переходе на дистанционную форму обучения на двухнедельный срок трех школ страны, сообщает Day.Az.
Причиной стало распространение коронавируса (COVID-19) среди учащихся и учителей образовательных заведений.
На дистанционное обучение перешли средняя школа № 3 Габалинского района, средние школы № 1 и № 5 города Агдаша.
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