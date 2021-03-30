Еще три школы в Азербайджане закрылись из-за коронавируса

Принято решение о переходе на дистанционную форму обучения на двухнедельный срок трех школ страны, сообщает Day.Az.

Причиной стало распространение коронавируса (COVID-19) среди учащихся и учителей образовательных заведений.

На дистанционное обучение перешли средняя школа № 3 Габалинского района, средние школы № 1 и № 5 города Агдаша.