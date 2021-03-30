https://news.day.az/society/1329577.html Парк военных трофеев готовится к открытию - ФОТО - ВИДЕО
Парк военных трофеев готовится к открытию - ФОТО - ВИДЕО
В парке военных трофеев, который создается в Хатаинском районе Баку, проводятся последние работы, и в ближайшее время планируется его открытие, сообщает Day.Az.
На входе в парк уже установлены турникеты и информационные табло, а на территории созданы информцентр, магазин по продаже сувениров и пр.
В парке военных трофеев, привезенных в Баку после победы азербайджанской армии в 44-х дневной Отечественной войны, вырыты искусственные окопы, установлены макеты армянских солдат. На одном из трофейных танков также нарисован образ армянского военнослужащего.
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