В Баку задержаны нарушившие карантинные требования

Сотрудники управления полиции Абшеронского района провели рейды по выявлению требований карантинного режима.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в городе Хырдалан сотрудники полиции провели профилактические беседы о необходимости ношения защитных масок. В ходе рейдов за неправильное ношение масок были оштрафованы некоторые лица.

Также были выявлены водители и пассажиры транспортных средств, не использовавшие маски, а также таксисты, не установившие прозрачную перегородку в своем автомобиле.