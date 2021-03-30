https://news.day.az/society/1329581.html В Баку задержаны нарушившие карантинные требования
В Баку задержаны нарушившие карантинные требования
Сотрудники управления полиции Абшеронского района провели рейды по выявлению требований карантинного режима.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в городе Хырдалан сотрудники полиции провели профилактические беседы о необходимости ношения защитных масок. В ходе рейдов за неправильное ношение масок были оштрафованы некоторые лица.
Также были выявлены водители и пассажиры транспортных средств, не использовавшие маски, а также таксисты, не установившие прозрачную перегородку в своем автомобиле.
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