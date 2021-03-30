В Баку задержан мужчина, похитивший из банкоматов более 60 тысяч манатов

В Ясамальском районе столицы задержан мужчина, который пытался взломать банкомат и похитить из него 15 457 манатов.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления полиции города Баку и 26-го отделения Управления полиции Ясамальского района, был задержан с поличным и передан следствию ранее судимый Джошгун Гасанов, подозреваемый в совершении данного преступления.

В ходе расследования было установлено, что он в феврале текущего года из банкомата на улице Тебриз похитил 48 840 манатов.

Не исключено, что Дж.Гасанов совершал и другие аналогичные преступления на территории столицы, а также Абшеронского района. Пострадавшие от его действий граждане могут сообщить об этом в территориальные управления, отделы и отделения полиции, а также в колл-центр "102" МВД.

Ведется расследование.