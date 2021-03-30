https://news.day.az/society/1329601.html В Баку сгорел швейный цех
В Баку сгорел швейный цех
В Баку произошел пожар в швейном цехе.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в Хазарском районе столицы сгорели воспламеняющие конструкции на площади 40 кв.м. и 2 станка не функционирующего одноэтажного швейного цеха общей площадью 400 кв.м. Остальная часть цеха была защищена от огня.
Пожар потушен подразделениями пожарной охраны.
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