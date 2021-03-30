В Баку сгорел швейный цех

В Баку произошел пожар в швейном цехе.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в Хазарском районе столицы сгорели воспламеняющие конструкции на площади 40 кв.м. и 2 станка не функционирующего одноэтажного швейного цеха общей площадью 400 кв.м. Остальная часть цеха была защищена от огня.

Пожар потушен подразделениями пожарной охраны.