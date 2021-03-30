Азербайджан получит более 200 тыс. доз вакцины Pfizer

30 марта председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев провел встречу в онлайн формате с генеральным менеджером по коммуникации руководителем GAVİ (Глобального альянса по вакцинам и иммунизации) Рози Гривс и руководителем Представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвардом Карвардином.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, целью встречи было обсуждение вопроса ввоза в страну вакцины против COVID-19 производства компании "AstraZeneca".

Р.Гривс отметила, что на первом этапе 5 апреля в Азербайджан будут доставлены из Кореи 84 000 доз вакцины "AstraZeneca": "Вакцина будет доставлена в страну в течение 5-6 дней. Кроме того, в течение 8 недель Азербайджану будут выделены 218 790 доз вакцины "Pfizer-BioNTech".

Отметим, что в целом до конца мая предусмотрена доставка в Азербайджан 432 000 доз вакцины "AstraZeneca".

В заключительной части встречи З.Алиев выразил надежду, что платформа COVAX сохранит приверженность своим обязательствам по отношению к Азербайджану и обеспечит доставку вакцины в нашу страну в обещанное время.