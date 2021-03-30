https://news.day.az/society/1329633.html Минобразования проводит опрос в школах
Минобразования проводит опрос в школах
Министерство образования Азербайджана проводит опрос общественного мнения об организации обучения в общеобразовательных учреждениях в период пандемии.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ведомство.
Опрос общественного мнения содержит пункты о том, в какой форме организация обучения в общеобразовательных учреждениях считается целесообразной на нынешнем этапе пандемии.
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