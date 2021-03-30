Минобразования проводит опрос в школах

Министерство образования Азербайджана проводит опрос общественного мнения об организации обучения в общеобразовательных учреждениях в период пандемии.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ведомство.

Опрос общественного мнения содержит пункты о том, в какой форме организация обучения в общеобразовательных учреждениях считается целесообразной на нынешнем этапе пандемии.