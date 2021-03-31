https://news.day.az/society/1329693.html Военнослужащий Азербайджанской Армии утонул в озере
Военнослужащий Азербайджанской Армии утонул в озере
30 марта на территории Ходжавендского района во время купания в озере утонул военнослужащий Азербайджанской Армии прапорщик Алиев Гейдар Ровшан оглу.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.
По факту проводится расследование.
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