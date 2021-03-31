Военнослужащий Азербайджанской Армии утонул в озере

30 марта на территории Ходжавендского района во время купания в озере утонул военнослужащий Азербайджанской Армии прапорщик Алиев Гейдар Ровшан оглу.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

По факту проводится расследование.