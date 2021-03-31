https://news.day.az/society/1329709.html В Азербайджане от коронавируса умер еще один педагог - ФОТО
В Азербайджане от коронавируса умер еще один педагог - ФОТО
В Азербайджане от коронавируса умерла еще одна педагог.
Как сообщает Day.Az, в Сумгайыте скончалась Назакет Гаджиева (1972 г.р.). Недавно она была госпитализирована с диагнозом коронавирус.
Гаджиева была учителем физики в школе № 28 города Сумгайыт. Учебное заведение, в котором она работала, с прошлого дня перешло на дистанционное обучение.
Отметим, на сегодняшний день в Сумгайыте от коронавируса скончались 9 работников образования.
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