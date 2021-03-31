Обнародован процент заражения коронавирусом по стране

"В Азербайджане больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Баку - 53.7 %".

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте koronavirusinfo.az.

Далее следуют Абшеронский район - 12.9%, Аранский регион - 12.4%, Гянджа-Газахский регион - 7.8 %, Шеки-Загатальский регион - 3.5%, Губа-Хачмазский регион -2.9%, Лянкяран - 2.7%, Горный Ширван - 2.4%, Верхний Карабах - 1.4%.

Наименьшее число случаев заражения по стране выявлено в Нахчыване - 0,04%, 0,3% случаев заражения выявлено у приехавших из-за рубежа.