В этом районе Баку больше всего случаев заражения COVID-19

Обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на koronavirus.info, в настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе.

Число случаев заражения коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 14.9 %, в Хатаинском районе - 13.3 %, в Ясамальском районе - 12.3 %, в Сабунчинском районе - 10.7%, в Наримановском районе, в Сураханском районе - 8.1%, в Насиминском раойне - 8% , в Низаминском районе - 7%, в Хазарском районе, в Сабаильском районе - 5.1%, в Гарадагском районе -4.9%, в Пираллахинском районе - 0.5%.