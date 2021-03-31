В МВД произведено новое назначение

В органах внутренних дел Азербайджана произведено очередное назначение.

Как передает Day.Az, приказом министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова капитан Ибрагим Гусейнов назначен заместителем начальника отдела Организационной инспекции Главного управления полиции (ГУП) города Гянджи.

Ранее он работал следователем в отделе дознания Низаминского районного управления полиции ГУП Гянджи.