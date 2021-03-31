https://news.day.az/society/1329719.html В МВД произведено новое назначение
В МВД произведено новое назначение
В органах внутренних дел Азербайджана произведено очередное назначение.
Как передает Day.Az, приказом министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова капитан Ибрагим Гусейнов назначен заместителем начальника отдела Организационной инспекции Главного управления полиции (ГУП) города Гянджи.
Ранее он работал следователем в отделе дознания Низаминского районного управления полиции ГУП Гянджи.
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