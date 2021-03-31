670 находившихся в Азербайджане граждан России оправлены на родину

Обеспечено возвращение 670 граждан России, находившихся в нашей стране в связи с ограничениями на выезд-въезд наземным и воздушным транспортом на территорию Азербайджанской Республики, введенных в целях предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, граждане соседней страны, состоявшие на учете в посольстве РФ в Азербайджане, выехали через пограничный пропускной пункт "Самур".