https://news.day.az/society/1329728.html 670 находившихся в Азербайджане граждан России оправлены на родину
670 находившихся в Азербайджане граждан России оправлены на родину
Обеспечено возвращение 670 граждан России, находившихся в нашей стране в связи с ограничениями на выезд-въезд наземным и воздушным транспортом на территорию Азербайджанской Республики, введенных в целях предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, граждане соседней страны, состоявшие на учете в посольстве РФ в Азербайджане, выехали через пограничный пропускной пункт "Самур".
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