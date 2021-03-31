https://news.day.az/society/1329730.html Начался второй этап вакцинации работников образования
Начался второй этап вакцинации работников образования
31 марта начался второй этап вакцинации работников образования.
Об этом Day.Az сообщил руководитель пресс-службы Управления образования города Баку Башарат Мамедов.
Он отметил, что на следующем этапе процесса вакцинации педагогическому и техническому персоналу в возрасте 50 лет и старше планируется ввести вторую дозу вакцины. Лица, получившие первую дозу вакцины, с сегодняшнего дня будут привиты второй дозой.
В день (с 09:00 до 15:00, по 20 человек в час) в каждом центре планируется вакцинировать около 120 человек.
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