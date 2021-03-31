31 марта начался второй этап вакцинации работников образования.

Об этом Day.Az сообщил руководитель пресс-службы Управления образования города Баку Башарат Мамедов.

Он отметил, что на следующем этапе процесса вакцинации педагогическому и техническому персоналу в возрасте 50 лет и старше планируется ввести вторую дозу вакцины. Лица, получившие первую дозу вакцины, с сегодняшнего дня будут привиты второй дозой.

В день (с 09:00 до 15:00, по 20 человек в час) в каждом центре планируется вакцинировать около 120 человек.