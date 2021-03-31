В Физули при попытке проникнуть на деоккупированные территории задержаны еще 13 человек

В Физулинском районе задержаны еще 13 человек, пытавшиеся проникнуть на деоккупированные территории.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мер, принятых сотрудниками Физулинского районного отдела полиции, в селе Алханлы были задержаны 13 жителей Бейлаганского района, пытавшиеся проехать в автомобилях в обход постов без разрешения на освобожденные территории.

После задержания эти граждане были доставлены в отдел полиции, где после расследования в их отношении были составлены протоколы. Для дачи юридической оценки эти протоколы направлены в районный суд.