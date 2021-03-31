Поиск мин на освобожденных землях Азербайджана затрудняет отсутствие карт минных полей

Поиск мин затрудняет отсутствие карт минных полей.

Об этом сказал в среду Карабахскому бюро Trend представитель Агентства по разминированию территорий Азербайджана Мадат Мамедов, передает Day.Az.

Он отметил, что Армения до сих пор не передала Азербайджану карты минных полей.

"Разминирование освобожденных территорий - самый актуальный вопрос, который находится под пристальным вниманием правительства Азербайджана. Армянская сторона не предоставила нам карты заминированных территорий, что затрудняет поиск мин", - сказал Мамедов.