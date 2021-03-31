https://news.day.az/society/1329762.html Поиск мин на освобожденных землях Азербайджана затрудняет отсутствие карт минных полей
Поиск мин на освобожденных землях Азербайджана затрудняет отсутствие карт минных полей
Поиск мин затрудняет отсутствие карт минных полей.
Об этом сказал в среду Карабахскому бюро Trend представитель Агентства по разминированию территорий Азербайджана Мадат Мамедов, передает Day.Az.
Он отметил, что Армения до сих пор не передала Азербайджану карты минных полей.
"Разминирование освобожденных территорий - самый актуальный вопрос, который находится под пристальным вниманием правительства Азербайджана. Армянская сторона не предоставила нам карты заминированных территорий, что затрудняет поиск мин", - сказал Мамедов.
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