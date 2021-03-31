https://news.day.az/society/1329765.html Организаторы застолья привлечены к уголовной ответственности - ФОТО
Организаторы застолья привлечены к уголовной ответственности - ФОТО
В Загатале (поселок Алиабад) в частном доме было организовано застолье с нарушением правил карантинного режима.
Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, полиция выявила данное нарушение в ходе проверки и приняла меры в соответствии с законом в отношении 5 человек, организовавших застолье.
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