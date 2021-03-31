Завтра будет изменена схема движения нескольких автобусов - СПИСОК
В связи с ремонтно-восстановительными работами 1 апреля на участке от пересечения улицы Худу Мамедова с улицей Вунгтау до улицы Ильгара Зульфугарова будет введено временное ограничение движения транспортных средств.
Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
По этой причине схемы движения автобусов маршрутных линий M1, M2, M6 и 104 будут временно организованы в порядке, указанном ниже.
Согласно изменениям, автобусы экспресс - маршрутных линий М1, М2, М6 будут двигаться в направлении станции метро "Ази Асланов" по Украинскому кругу - улице Мухаммеда Хади, сворачивая обратно, и далее по своим схемам движения; автобусы маршрутной линии №104 будут двигаться в направлении станции метро "Ази Асланов" по проспекту Гянджа - улице Вунгтау - Украинскому кругу - улице Мухаммеда Хади, сворачивая обратно, далее по своей схеме движения.
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