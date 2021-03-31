В Баку горит автомобиль

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку горит автомобиль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства, на место происшествия вызваны пожарные Государственной службы пожарной охраны. Работы по тушению огня продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.