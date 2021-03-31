В Шамахы задержан вооруженный мужчина, угрожавший убить 4 человек

В Шамахы задержан мужчина, угрожавший убить жителей района.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в районный отдел полиции обратился Р.Кязымов и сообщил, что 29 марта на территории села Нагарахана мужчина открыл огонь в воздух из ружья, угрожая убить его и трех его знакомых.

В результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками полиции, подозреваемый в совершении хулиганства житель села С.Аскеров задержан.

У него изъято ружье марки БУМ.