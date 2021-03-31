https://news.day.az/society/1329804.html В Шамахы задержан вооруженный мужчина, угрожавший убить 4 человек
В Шамахы задержан вооруженный мужчина, угрожавший убить 4 человек
В Шамахы задержан мужчина, угрожавший убить жителей района.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в районный отдел полиции обратился Р.Кязымов и сообщил, что 29 марта на территории села Нагарахана мужчина открыл огонь в воздух из ружья, угрожая убить его и трех его знакомых.
В результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками полиции, подозреваемый в совершении хулиганства житель села С.Аскеров задержан.
У него изъято ружье марки БУМ.
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