https://news.day.az/society/1329809.html Еще одна школа в Баку закрылась из-за коронавируса
Еще одна школа в Баку закрылась из-за коронавируса
С сегодняшнего дня уроки в средней школе № 244 города Баку будут проводиться дистанционно до 14 апреля.
Причиной принятия подобного решения является распространение коронавируса (COVID-19) среди учителей и учащихся образовательного заведения, передает Day.Az.
Напомним, на дистанционный формат была также переведена школа-лицей №299 в поселке Баладжары Бинагадинского района столицы.
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