Еще одна школа в Баку закрылась из-за коронавируса

С сегодняшнего дня уроки в средней школе № 244 города Баку будут проводиться дистанционно до 14 апреля.

Причиной принятия подобного решения является распространение коронавируса (COVID-19) среди учителей и учащихся образовательного заведения, передает Day.Az.

Напомним, на дистанционный формат была также переведена школа-лицей №299 в поселке Баладжары Бинагадинского района столицы.