В Азербайджане оштрафовали организаторов свадьбы

В Шамкирский РОП поступила информация о проведении свадебной церемонии в расположенном на территории района ресторане Qəsr.

Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, правоохранители незамедлительно прибыли по указанному адресу и выявили факт нарушения.

С нарушителями санитарно-эпидемиологических требований проведены профилактические беседы, разъяснены правила особого карантинного режима, в отношении 10 задержанных приняты административные меры.

Владелец заведения, согласно статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках, оштрафован на сумму в размере 5 тысяч манатов.

Отметим, что указанный ресторан уже третий раз привлекается к ответственности за нарушение карантинного режима.