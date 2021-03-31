https://news.day.az/society/1329819.html В Азербайджане создана навая специальность - ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
В Азербайджане создана навая специальность - ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Создана новая специальность на уровне бакалавриата высшего образования.
Как сообщает Day.Az, соответствующие изменения внес Кабинет министров.
На уровне бакалавриата высшего образования в группе гуманитарных и социальных специальностей создана специальность "Коммуникация и цифровые медиа".
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