В Азербайджане создана навая специальность

Создана новая специальность на уровне бакалавриата высшего образования.

Как сообщает Day.Az, соответствующие изменения внес Кабинет министров.

На уровне бакалавриата высшего образования в группе гуманитарных и социальных специальностей создана специальность "Коммуникация и цифровые медиа".