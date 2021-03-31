Министерство образования Азербайджана сотрудничает с Microsoft для всеобщей трансформации системы образования (R)
Происходящее сегодня стремительное развитие цифровых технологий оказывает значимое влияние на все сферы деятельности, включая сферу образования. Цифровая трансформация школ является необходимым условием развития национального образования в условиях перехода к цифровой экономике. Ключевыми направлениями развития становятся: создание цифровой образовательной среды, пересмотр содержания образования, создание гибкой системы персонализированного образовательного процесса, внедрение новых форм образовательных практик, методов и технологий.
Сегодня мир меняется быстрее, чем когда-либо, а онлайн образование становится нормой. Самым эффективным инструментом для получения знаний в период пандемии стала платформа Microsoft Teams, которая открывает безграничные возможности для реализации образовательного процесса, что является результатом как ее обширного функционала, регулярного обновления и совершенствования, так и одновременного использования всей экосистемы Microsoft.
Сотрудничество между Министерством образования Азербайджана и корпорацией Microsoft берет начало с 2008 года, когда стартовала первая госпрограмма по информатизации образовательной системы и возникло Управление Информатизации Образования при Министерстве образования.
Во время пандемии, усилия Министерства были направлены на поиски решения по дистанционному образованию, и Microsoft предложила свое решение - платформу Microsoft Teams. Данный инструмент, который был выбран среди всех других вариантов, стал интенсивно внедряться как в среднем, так и высшем образовании. Сегодня более 1,4 миллиона учеников зарегистрированы на платформе Виртуальной Школы, которая охватывает общеобразовательное направление. Также из 51 университета 38 внедрили Microsoft Teams как основное решение для коллаборации и дистанционного образования. Microsoft также сотрудничает в средне-профессиональном образовании, где из 50 заведений уже 17 внедрили Microsoft Teams.
3 марта 2021 года Минобразования Азербайджана совместно с Microsoft подписали очередное соглашение о цифровой трансформации системы образования. Документ о сотрудничестве охватывает 4 направления, в каждом из которых есть определенное количество проектов, которые будут реализованы совместно.
Новый документ адаптирован под нынешние реалии и систему образования Азербайджана. Партнерство сторон затронет более 20 направлений. В первую очередь - совершенствование информационных систем, которые использует Министерство в своих электронных сервисах. Это позволит ведомству делиться опытом на международном уровне, применять современные технологии для усовершенствования информационных систем в плане детализации анализа и увеличения эффективности электронных услуг.
По словам руководителя Управления информатизации системы образования Азербайджана Вюсала Ханларова, в рамках данного соглашения Азербайджан также состоит в коалиции "Leading Countries of the World". Страны-участники данной коалиции делятся между собой наиболее успешным опытом в сфере цифровой трансформации систем образования.
"В рамках Leading Countries of the World, и конкретно проекта Constellation, мы делимся и набираемся опыта у других стран, что в долгосрочной перспективе будет полезно всем участникам. Во многих сферах мы видим себя как пионеры, ведь многое из того, что реализовывается в данный момент в Азербайджане, будет в дальнейшем имплементировано в других странах. На сегодняшний день к данной платформе подключены 6 стран, которые являются, так сказать, "первопроходцами" внедрения новых технологий в сфере образования. Поддержку данной платформе оказывают также UNESCO и OECD, которые со своей стороны помогают правильно направлять наши шаги в технологическом плане", - комментирует Вюсал Ханларов.
Еще одно направление сотрудничества сторон - это повышение профессионализма учителей. В рамках данного соглашения рассматривается возможность совместного внедрения технологий Microsoft для программного переобучения учителей, а также планируются проекты с педагогическим университетом, направленные на замену существующего контента, контентом, отвечающим требованиям современной индустрии.
Также в рамках сотрудничества предусматривается внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Отметим, что Искусственный Интеллект Microsoft уже умеет распознавать азербайджанский язык. С помощью данной технологии уже сегодня исследуются определенные системы тестирования и применяется предиктивная аналитика для понимания степени полезности нового контента для учеников и учителей.
"Большим фактором в будущем развитии будет Искусственный Интеллект, возможности которого будут только расширяться, что позволит еще больше задействовать его в сфере образования. Мы ожидаем заметное улучшение в качестве преподавания в азербайджанских школах, так как мы будем ориентированы на новые технологии при подготовке и переподготовке учителей. Еще один положительный фактор - расширение возможностей участия наших учеников в различных международных соревнованиях по ИИ и другим направлениям", - считает В. Ханларов.
Комментируя очередной этап сотрудничества с Минобразования, руководитель по работе с сектором образования Microsoft в Казахстане и странах СНГ Нурлан Жаныбек, добавил, что меморандум охватывает все этапы изменений, необходимые для всеобщей трансформации системы образования в Азербайджане.
По его словам, с учетом многолетнего партнерства некоторые пункты подписанного соглашения уже были реализованы, а некоторые успешно приближаются к завершению.
"В ближайшее время будет анонсирован проект Showcase School, к которому подключились 5 азербайджанских школ. Также отдельный проект будет реализован с учителями, в рамках которого мы хотим задействовать 50 учителей. Очень важный фактор, что данное сотрудничество строится на приверженности к тем общим задачам, которые поставлены на ближайшее время. Задачи, которые отражены в меморандуме, окажут положительное влияние как на систему образования в целом, так и на каждого отдельного его участника", - добавил Н. Жаныбек.
Помимо трансформации самой системы образования, совместные активности сторон приведут к радикальному изменению рынка IT специалистов в стране. Ярким примером является программа изменения содержания образования в вузах и сертификация студентов. В настоящее время в одном из университетов уже стартовал проект "Microsoft Learn for Educators", в рамках которого ведется обучение учителей вузов, которые впоследствии сдают экзамены Microsoft и в дальнейшем университет внедряет методику Microsoft в свой образовательный контент. По завершению обучения, студенты получат как академический диплом самих университетов, так и профессиональный сертификат от Microsoft.
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Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) обеспечивает условия для цифровой трансформации в эпоху "интеллектуального облака" и "интеллектуальных технологий". Миссия компании - дать возможность каждому человеку и организации на планете достичь большего.
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