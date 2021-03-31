В Азербайджане выявлено еще 2237 случаев заражения COVID-19, 787 человек вылечились, 29 скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 261 713 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 238 125 человек вылечились, 3 567 - скончались. Продолжается лечение 20 021 активного больного.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 14 885 тестов, а в целом за все время пандемии - 2 873 658 тестов.