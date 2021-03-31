https://news.day.az/society/1329879.html В освобожденном Карабахе обезврежено сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов - Идрис Исмайлов
В освобожденном Карабахе обезврежено сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов - Идрис Исмайлов
Агентство Азербайджана по разминированию с 27 сентября 2020 года и до сегодняшнего дня обнаружило и обезвредило на освобожденных территориях сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Об этом сказал на пресс-конференции начальник оперативного штаба агентства Идрис Исмайлов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 17 миллионов квадратных километров.
"До сегодняшнего дня в ходе разминирования различные ранения получили четыре сотрудника агентства", - сказал Исмайлов.
Кроме того, по словам представителя агентства, в результате взрывов мин ранения получили 29 мирных жителей.
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