В освобожденном Карабахе обезврежено сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов

Агентство Азербайджана по разминированию с 27 сентября 2020 года и до сегодняшнего дня обнаружило и обезвредило на освобожденных территориях сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сказал на пресс-конференции начальник оперативного штаба агентства Идрис Исмайлов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 17 миллионов квадратных километров.

"До сегодняшнего дня в ходе разминирования различные ранения получили четыре сотрудника агентства", - сказал Исмайлов.

Кроме того, по словам представителя агентства, в результате взрывов мин ранения получили 29 мирных жителей.