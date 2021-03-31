В Азербайджане в центрах DOST семьям шехидов и ветеранам будут оказываться различные услуги.

Об этом в среду сказал Trend председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов, передает Day.Az.

Он отметил, что в Центре DOST № 4 состоится презентация программы "Центр единой координации".

"Семьям шехидов и ветеранам будут оказываться услуги в области социальной защиты, занятости и трудовых отношений", - уточнил Мамедов.