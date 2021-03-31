https://news.day.az/society/1329906.html В Азербайджане в центрах DOST семьям шехидов и ветеранам будут оказываться различные услуги
В Азербайджане в центрах DOST семьям шехидов и ветеранам будут оказываться различные услуги
В Азербайджане в центрах DOST семьям шехидов и ветеранам будут оказываться различные услуги.
Об этом в среду сказал Trend председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов, передает Day.Az.
Он отметил, что в Центре DOST № 4 состоится презентация программы "Центр единой координации".
"Семьям шехидов и ветеранам будут оказываться услуги в области социальной защиты, занятости и трудовых отношений", - уточнил Мамедов.
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