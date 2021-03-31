Дорожная полиция предупредила водителей, нарушающих правила остановки и парковки

Управление Государственной дорожной полиции города Баку предупредило водителей, нарушающих правила остановки и парковки.

Как сообщили Day.Az в управлении, полиция продолжает принимать усиленные профилактические меры, направленные на соблюдение правил остановки и парковки на улицах и проспектах столицы: "Водители, нарушающие правила остановки и парковки, блокируют улицы и проспекты, на которых наблюдается интенсивное дорожное движение в основном в часы пик, дороги, предназначенные для общественного транспорта, а также автобусные остановки, что вызывает справедливое недовольство у других участников дорожного движения, которые живут на этой территории и не могут вовремя добраться до пункта назначения.

Еще раз предупреждаем водителей о необходимости соблюдения правил остановки и парковки и для усиления мер по контролю в этой сфере просим их поступать в соответствии с требованиями закона "О дорожном движении", воздержаться от нарушений во имя того, чтобы не нарушать права других участников движения и во избежание привлечения к административной ответственности".