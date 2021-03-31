В Масаллы в полицию доставлен мужчина, который хотел организовать помолвку 16-летней дочери

В Масаллинском районе родители собирались обручить свою 16-летнюю дочь с 31-летним мужчиной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня в селе Сыгынаджаг велась подготовка к помолвке.

Узнав об этом, сотрудники полиции доставили родителей девушки и мужчины в отделение полиции.

Ведется расследование.