В Азербайджане разработан предварительный проект закона "О высшем образовании".

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал на заседании парламентского комитета по науке и образованию его председатель Бахтияр Алиев.

По его словам, в сентябре 2020 года состав рабочей группы по законопроекту "О высшем образовании" был обновлен и расширен.

22 января нынешнего года по инициативе спикера парламента Сахибы Гафаровой состоялась встреча рабочей группы в формате видеоконференции. С учетом рекомендаций и предложений спикера, озвученных в ходе встречи, рабочая группа подготовила предварительную версию законопроекта, отметил он.

"Новый законопроект призван вывести высшее образование в Азербайджане на качественно новый уровень с учетом задач, поставленных в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программе по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы".

Документ будет определять основные принципы государственной политики в области высшего образования, организационно-правовые и экономические основы высшего образования, права и обязанности студентов и преподавателей, основные положения в связи с предпринимательством, инновациями и другими вопросами в этой сфере, а также пункты и правила, связанные с международным сотрудничеством в указанной области", - сказал Алиев.

Депутат отметил, что в новом законопроекте учтены такие вопросы, как обеспечение конкурентоспособного и устойчивого развития страны, адаптация высококвалифицированных кадров к требованиям рынка труда и международной классификации специальностей, формирование более эффективной системы высшего образования с научной, экономической и социальной точки зрения, создание исследовательских университетов. Кроме того, документ охватывает такие актуальные вопросы, как дистанционное обучение и образовательные кредиты.

По его словам, доработка первоначального варианта документа продолжается, вносятся соответствующие предложения. "Законопроект будет широко обсуждаться после того, как будет полностью готов и внесен на рассмотрение комитета", - сказал Алиев.