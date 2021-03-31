https://news.day.az/society/1329967.html На заседании Оперштаба обсудили ситуацию с COVID-19
На заседании Оперштаба обсудили ситуацию с COVID-19
Сегодня под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Как сообщили Day.Az в Кабинете Министров, в заседании приняли участие члены штаба, главы исполнительной власти, главврачи городов и районов.
На заседании была обсуждена ситуация в стране в сфере борьбы с пандемией - динамика инфицирования и ход вакцинации.
Было отмечено, что ситуация с запасами вакцины в стране удовлетворительная.
Были даны указания по еще большему расширению агитационной работы в связи с важностью вакцинации, по ускорению вакцинации и усилению контроля в этой сфере.
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