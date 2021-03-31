Новшество в связи с выплатой пенсий инвалидам

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Экономическую классификацию расходов бюджета Азербайджана".

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, документ предусматривает изменения в связи с выплатой пенсий инвалидам.

Таким образом, в параграф "Пенсии" документа "Экономическая классификация бюджетных расходов Азербайджана" добавлен новый пункт. В параграф включены расходы по пенсиям, выплачиваемым лицам, получившим инвалидность в связи с войной или событиями 20 января 1991 года.