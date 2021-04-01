Обязательное медстрахование охватит все население Азербайджана

С 1 апреля обязательное медицинское страхование (ОМС) охватит все население Азербайджана. Таким образом, граждане, имеющие прописку в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, смогут воспользоваться 2 550 медицинскими услугами, включенными в пакет ОМС.

Как ранее сообщали в Государственном агентстве ОМС, в пакет включены первая медико-санитарная помощь, скорая и неотложная медпомощь, специализированные амбулаторные, лабораторные и физиотерапевтическую услуги, инвазивная радиология и стационарные услуги. Они будут оказываться гражданам в учреждениях, находящихся в подчинении "Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB), на основании направления, передает Day.Az.

Чтобы воспользоваться пакетом услуг, гражданин должен будет вначале проконсультироваться с семейным врачом, за исключением случаев, когда требуется скорая и неотложная медицинская помощь. Для этого нужно будет обратиться в государственное медицинское учреждение, оказывающее первую медико-санитарную помощь, и выбрать семейного врача в соответствии с "Правилами прикрепления застрахованных к государственному медицинскому учреждению для оказания первой медико-санитарной помощи". Если после обследования и лечения возникнет необходимость в специализированной медпомощи, то пациент получит направление к специализированному врачу.