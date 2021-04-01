Обнародован график телеуроков на сегодня

Министерство образования Азербайджана представило расписание видеоуроков на 1 апреля. Они проводятся посредством передачи "Время уроков", транслируемой на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş, передает Day.Az.

Ознакомиться с этой программой также можно на портале video.edu.az и на странице "Время урока" в Facebook.