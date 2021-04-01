В Геранбое инфицированный COVID-19 задержан за нарушение самоизоляции
Сотрудники полиции задержали жителя села Газанчи Геранбойского района Азербайджана Сагифа Атаева, нарушившего правила карантинного режима, сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, передает Day.Az.
Мужчине в связи с положительным результатом теста на коронавирус было назначено лечение на дому и предписано соблюдать самоизоляцию. Однако несмотря на это, Атаев покинул дом, тем самым создав угрозу для широкого распространения COVID-19.
Нарушителя вернули домой.
В следственном отделе Геранбойского РОП по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 139-1 (нарушение противоэпидемиологического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК АР.
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