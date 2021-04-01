https://news.day.az/society/1330066.html В Абшеронском районе построят 8 новых школ
В Абшеронском районе построят 8 новых школ
В Абшеронском районе планируется строительство восьми школьных зданий и 14 дополнительных учебных корпусов.
Об этом сказала завотделом образования Абшеронского района Назиля Мамедова, сообщает Day.Az.
"В поселке Сарай в школах №№ 1 и 3, в Гобу - в школе № 3, в Джейранбатане - в школе № 2 будут построены дополнительные учебные корпуса. В г. Хырдалан началось строительство одной, а в пос. Масазыр - двух школ. В пос. Сарай строится одна новая школа, а также обновляется здание школы № 2", - сказала она.
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