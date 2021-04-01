В Абшеронском районе построят 8 новых школ

В Абшеронском районе планируется строительство восьми школьных зданий и 14 дополнительных учебных корпусов.

Об этом сказала завотделом образования Абшеронского района Назиля Мамедова, сообщает Day.Az.

"В поселке Сарай в школах №№ 1 и 3, в Гобу - в школе № 3, в Джейранбатане - в школе № 2 будут построены дополнительные учебные корпуса. В г. Хырдалан началось строительство одной, а в пос. Масазыр - двух школ. В пос. Сарай строится одна новая школа, а также обновляется здание школы № 2", - сказала она.